Médico detido por maltratar os oito filhos e usar justificações médicas para que não fossem à escola

Um médico de 45 anos do hospital Gregorio Marañón, em Madrid, Espanha, foi detido por abusar dos oito filhos espancando-os com um cinto e trancando-os numa cave. O pai não deixava os filhos ir às aulas durante vários dias para que as marcas das agressões não fossem descobertas. O homem passava justificações médicas para que as crianças entregassem na escola.As oito crianças, com idades entre os quatro e os 14 anos, dormiam em beliches todas no mesmo quarto. Segundo o jornal espanhol El Correo, viviam em condições higiénicas "péssimas" e estavam subnutridas.A mãe de 45 anos, apesar de não bater nos filhos, também foi detida como cúmplice. As autoridades consideram que a mulher foi vítima de violência de género, razão pela qual decretaram uma ordem de restrição contra o marido, embora ela não o tenha denunciado.De acordo com o jornal espanhol El Correo, os vizinhos dizem que dentro de casa podiam ouvir-se "ruídos de golpes e gritos" e que as persianas estavam sempre fechadas.Embora inicialmente as crianças tivessem medo de falar sobre o que se passava em casa, pouco a pouco começaram a relatar os castigos impostos pelo pai. "Explicaram que quando o pai se zangava, punha-os a todos numa espécie de cave e eles ficavam lá durante horas, com as raparigas mais velhas a agirem como mães para os mais novos", relataram as autoridades.Os agentes que entraram na casa encontraram terra e lixo por todo o lado, com exceção do escritório do pai, que era o único quarto que estava limpo.A investigação começou na última semana de março, na sequência de uma queixa da filha mais velha, de 14 anos, que relatou abusos por parte do pai. Após investigação, as autoridades descobriram que além desta jovem, havia mais sete menores que poderiam estar em risco.Os pais estão proibidos de se aproximarem dos filhos. As crianças encontram-se atualmente num abrigo da Comunidade de Madrid.