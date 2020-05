Médico diz que tem lidado com mais suicídios do que mortes por coronavírus durante o confinamento

O médico norte-americano, Mike deBoisblank, assumiu em declarações à imprensa que o hospital onde trabalha, na Califórnia, EUA, tem recebido mais casos de mortes por suicídio do que vítimas do coronavírus.Para o médico, a Covid-19 não pode ser apenas vista como uma doença que afeta o paciente fisicamente mas também a nível psicológico.Segundo o profissional, as medidas de confinamento decretadas um pouco por todo o Mundo devem ser retiradas o quanto antes pois estão a ter um forte impacto negativo na saúde mental das pessoas.Mike deBoisblank disse mesmo que em apenas quatro semanas o hospital recebeu tantos casos de tentativa de suicídio como os que se tinham registado num ano.Entre as principais vítimas estão os jovens adultos, muitos procuram o suicídio pois estão mais expostos ao stress do isolamento e devido à perda de emprego.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24