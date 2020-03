A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT — Mike (@Doranimated) March 26, 2020

O vídeo de um médico da Arábia Saudita em lágrimas depois de impedir que o filho o abrace durante a pandemia do coronavírus já se tornou viral nas redes sociais.Ao regressar do hospital, o profissional de saúde é recebido pelo filho que corre na sua direção para o abraçar. No entanto, o pai impediu que a criança lhe tocasse, uma vez que teria de trocar de roupa antes de entrar em contacto com o filho.O vídeo, com apenas cinco segundos, tem já mais de 11 milhões de visualizações e ultrapassou as 110 mil partilhas, numa fase em que muitos profissionais de saúde estão impedidos de estar em contacto com as próprias famílias.