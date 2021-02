Médico participa em audiência judicial através de videochamada durante operação

Scott Green surgiu na sala virtual do Tribunal Superior de Sacramento, nos EUA, envergando vestes médicas e rodeado de zumbidos e aparelhos médicos.



"Olá, Sr. Green? Está disponível para avaliação? ", terá perguntado um dos funcionários do tribunal ao ver o cirurgião, que confirmou estar numa sala de operações.



O juiz mostrou-se apreensivo com a imagem de Scott durante a cirurgia, mas o mesmo afirmou que estava acompanhado por outro profissional e que poderia continuar a participar na sessão.



O magistrado acabou por adiar a audiência.



A pandemia da Covid-19 obrigou a sociedade e as empresas a reinventarem-se no que toca ao trabalho.Mas nem sempre as situações correm bem.Foi o que aconteceu com um cirurgião plástico que está agora a ser investigado depois de ter participado numa audição de um julgamento através da plataforma Zoom, enquanto estava equipado e a operar um paciente.Segundo o jornal The Sacramento Bee,