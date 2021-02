Médico que alertou para aparecimento do coronavírus morreu há um ano

O médico chinês que tentou denunciar a possível existência de um novo surto viral em Wuhan que se veio a descobrir ser a Covid-19 morreu há exatamente um ano após ter contraído a infeção quando tratava de pacientes.



Recorde-se que o profissional de saúde já se referia, a 30 de dezembro de 2019, ao coronavírus. De acordo com a BBC, foi nesse dia que Li Wenliang escreveu num grupo que tem com alguns dos seus ex-colegas médicos no WeChat - rede social chinesa - que tinham dado entrada sete pacientes no hospital onde trabalha, em Wuhan. As sete pessoas deram entrada na unidade hospitalar com uma doença do tipo SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, e tiveram de ficar em quarentena. O que os pacientes também tinham em comum era o facto de virem todos de um mercado de peixe e marisco.





Wenliang acabou por ser detido em janeiro, como outros sete médicos,

pela polícia de

Wuhan

, acusado de espalhar rumores. Foi nesta altura que o médico foi aconselhado a manter o silêncio sobre o caso.

Com o intuito de alertar os amigos, o médico oftalmologista de 34 anos pediu-lhes que tivessem cuidado e revelou ainda que, de acordo com as análises que tinha visto, o vírus das sete pessoas era um coranavírus.Algumas horas depois de ter sido dado o alerta pelo médico, começaram a circular nas redes sociais as mensagens que o homem tinha partilhado.

Li Wenliang ficou internado nos cuidados intensivos num hospital, em Hubei, tendo confirmado no sábado que contraiu o vírus. O diagnóstico criou uma onda de indignação na China, com muitas críticas à censura estatal em torno da doença e à demora inicial em avisar o público.



De lembrar que as autoridades chinesas deram o vírus como identificado no dia 7 de janeiro e só decretaram o isolamento total de Wuhan a 23 de janeiro.