Médico que coordenou cirurgia de separação de gémeas siamesas no Brasil morre infetado com coronavírus

O médico norte-americano James Goodrich, responsável por coordenar a cirurgia de separação das gémeas Mel e Lis, em abril de 2019, morreu no domingo, dia 29 de março, vítima do novo coronavírus.





O profissional de saúde encontrava-se internado num hospital em Nova Iorque, nos EUA. Segundo declarações do coordenador da equipa que operou as irmãs, Benício Oton, à publicação G1, James estava internado desde quarta-feira em "estado grave" e sedado no hospital. Os últimos dias do neurocirurgião foram passados na unidade de cuidados intensivos do hospital, a respirar com a ajuda de ventiladores.Benício Oton lamentou a morte de James, que conhecia há mais de 20 anos. "Além da parte científica, tinha a amizade", declarou ao G1.