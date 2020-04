Médico reformado que continuava a trabalhar morre infetado com coronavírus

"O meu pai era uma lenda viva, salvou vidas de pessoas em Inglaterra e em África", escreveu Dani, filho deste profissional de saúde.



"O coronavírus não é uma piada, por favor levem isto a sério", pede ainda Dani.

Alfa Saadu, um médico reformado com 40 anos de carreira, morreu esta terça-feira infetado com o vírus.O médico do NHS - o equivalente ao Serviço Nacional de Saúde - trabalhou em vários hospitais londrinos, em Inglaterra, durante a sua carreira mas sucumbiu ao vírus após duas semanas a lutar contra o mesmo. Mesmo estando na reforma, Alfa continuava a trabalhar em part-time para poder salvar vidas.Alfa tinha 68 anos e deixa a mulher e dois filhos. É o quatro médico do serviço nacional de saúde inglês a morrer vítima do Covid-19.