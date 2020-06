Médico sírio acusado de crimes contra a humanidade detido na Alemanha

Um médico sírio suspeito de "crimes contra a humanidade" e de torturar prisioneiros do regime foi detido em 19 de junho na Alemanha, onde vive desde 2015, anunciou hoje o gabinete do procurador-geral federal.

Alaa M. foi detido em Hesse, com base num mandado de prisão emitido por um juiz do tribunal federal, estando acusado de ter cometido um "crime contra a humanidade" num manifestante, torturado até a morte, em 2011, numa prisão secreta do regime de Bashar al-Assad, em Homs, especifica em comunicado o Ministério Público de Karlsruhe, responsável pelos casos mais sensíveis do país.

O médico sírio está atualmente em prisão preventiva.