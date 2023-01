Médico uruguaio acusado de crimes contra a humanidade extraditado pelo supremo Tribunal Espanhol

Cerca de 200 uruguaios foram raptados e mortos durante a ditadura que assolou o país entre 1973 e 1985. Também milhares foram presos e torturados.



Suzacq opôs-se à extradição, afirmando que é cidadão espanhol desde 1978. Também alegou que as acusações não eram válidas porque existia um período de limitação, uma vez que Espanha só introduziu os crimes contra a humanidade e tortura no seu código penal muitos anos depois de ter alegadamente praticado os crimes de que é acusado.

O Supremo Tribunal Espanhol autorizou, esta segunda-feira, a extradição de um médico uruguaio acusado de ajudar a torturar dissidentes militares, na época da ditadura de extrema-direita, nos anos 70.A extradição foi pedida por um tribunal de Montevideu, capital do Uruguai, depois de oito pessoas alegarem que o médico, Carlos Americo Suzacq, avisava os militares quando deviam parar ou continuar a tortura, num centro de detenção na cidade, entre 1972 e 1975, de acordo com a agência Reuters."Mesmo tendo em conta que passaram mais de 40 anos desde os acontecimentos relatados...a natureza e gravidade destes, bem como a necessidade de evitar que passem impunes, leva este tribunal a conceder o pedido de extradição", disse o tribunal espanhol no seu veredicto.O médico era acusado de alegados crimes de abuso de autoridade contra detidos, ferimentos graves e privação ilegal da liberdade, que são considerado crimes contra a humanidade.