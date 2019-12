Médico usa caso de figuras públicas para influenciar menores a exames íntimos

A juíza que acompanhou o caso adiou a sentença de todos os crimes até 7 de fevereiro.

Um médico de família foi acusado de usar casos de figuras públicas, relacionados com cancro, de forma a influenciar as suas pacientes a submeterem-se a exames íntimos para seu próprio prazer. Os delitos ocorreram entre maio de 2009 e junho de 2013 em Romford, Londres.Manish Shah foi ouvido em tribunal esta terça-feira após ser acusado de utilizar as suas 'preocupações' relativas ao cancro para molestar 23 pacientes a partir dos 11 anos de idade.Após uma das mulheres em questão se ter queixado de dores nos ombros o médico de 50 anos propôs um exame aos seios dando o exemplo da mastectomia dupla, feita a Angelina Jolie, como forma de prevenção ao cancro.Shah já havia deixado, também, uma paciente completamente nua na sua mesa de exames e foi acusado de, por vezes, não usar luvas no decorrer destes procedimentos.Um advogado disse ainda que o médico dava abraços e beijos às suas pacientes nomeando algumas como sendo "especiais" ou as suas "estrelas".Apesar das acusações, o médico de família afirma ter sujeitado as pacientes a estes exames como forma de precaução e nega qualquer tentativa de persuasão para se aproveitar das vítimas.O médico foi condenado por 25 crimes no total.