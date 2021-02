Um nariz entupido, ou com muco, dor de garganta e dores de cabeça são muitas vezes associados a uma simples gripe ou constipação, no entanto, em tempos de pandemia, pode ser mais do que isso.Os médicos britânicos alertam que os sintomas comuns numa gripe podem ser sinais de Covid-19 e pedem que estes sejam adicionados à lista de sintomas da nova doença.Os clínicos alertam que a não inclusão destes sintomas na lista pode levar muitos pacientes com Covid, com sintomas semelhantes a uma gripe, a não se isolarem e, consequentemente, disseminarem a doença.