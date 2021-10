Médicos britânicos pedem adoção de medidas extra para evitar aumento de casos de Covid-19 no inverno

Os médicos do Reino Unido querem que o governo introduza o 'plano B', com medidas para evitar uma crise devido a um possível aumento de casos de Covid-19 no inverno.

O governo de Boris Johnson delineou a estratégia para o Reino Unido enfrentar o inverno em setembro e incluiu medidas extra para o caso de o sistema de saúde ficar sobrecarregado.

Com o aumento de casos do vírus no país, Matthew Taylor pede que o governo adote "já" essa medidas do 'plano B' e comece a considerar um 'plano C' depois de mais de 43 mil pessoas terem testado positivo positivo na terça-feira.



A implementação do 'plano B' no Reino Unido implica que as máscaras voltem a ser obrigatórias, que as pessoas regressem ao teletrabalho e que a apresentação os certificados de vacinação volte também a ser necessária.





De acordo com o jornal The Guardian, apesar da preocupação dos profissionais de saúde, um porta-voz de Boris Johnson revelou na terça-feira que o primeiro-ministro britânico "não tem planos" para adotar as medidas estabelecidas nas estratégia de inverno.

Os casos de Covid-19 não eram tão altos no Reino Unido desde julho. Embora a vacinação esteja a ajudar a manter um nível baixo de hospitalizações e mortes, os líderes de saúde mostram-se preocupados com o inverno.