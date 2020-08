Médicos confirmam envenenamento de opositor de Putin

Médicos alemães confirmaram esta segunda-feira que o opositor russo Alexei Navalny foi envenenado, embora ainda não tenham conseguido determinar qual a substância específica usada.









De acordo com os clínicos do Hospital Charité de Berlim, onde Navalny está internado desde sábado em coma induzido, o líder da oposição russa terá sido envenenado com uma substância do grupo dos inibidores de colinesterase e está a ser tratado com atropina. Os médicos recusaram fazer prognósticos sobre a sua recuperação, mas não descartaram a possibilidade de sequelas graves ao nível do sistema nervoso.

Os inibidores de colinesterase são químicos que potenciam a comunicação entre as células cerebrais e são normalmente usados no tratamento de pessoas com demência, embora também possam ser usados como pesticidas. Os efeitos secundários incluem vómitos, espasmos musculares, dores de cabeça e alucinações.





Navalny colapsou numa viagem de avião entre Tomsk e Moscovo na quinta-feira e foi internado de urgência num hospital de Omsk. Os seus aliados dizem que foi envenenado com uma substância tóxica misturada no chá que bebeu no aeroporto, mas os médicos russos que o assistiram dizem não ter encontrado vestígios de qualquer veneno.



O opositor russo foi transferido no sábado para um hospital alemão, onde está sob proteção policial por receio de novo atentado contra a sua vida.