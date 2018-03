Médicos confundem cancro com menopausa

Mulher foi diagnosticada com um tumor do tamanho de um coco.

18:42

Bev Poulton, de 51 anos, deslocou-se várias vezes ao hospital com sintomas que os médicos identificaram como menopausa. Apesar do tratamento, a ex-parteira não mostrou melhoras e os exames posteriores demonstraram um tumor nos ovários do tamanho de um coco. O caso ocorreu nos Estados Unidos.

A mulher foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas a doença já se tinha espalhado pelo útero, omento e baço, e agora enfrenta agora longos meses de quimioterapia.

Mãe de duas crianças menores, Bev contou ao jornal Mirror que a sua vida mudou bastante após o diagnóstico. Afirma que a sua história seria bastante diferente se o médicos tivessem analisado os sintomas com maior seriedade.