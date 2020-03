Médicos de Cuba recebidos como heróis na chegada a Itália para ajudar no combate ao coronavírus

O Governo de Cuba decidiu enviar para Itália mais de cinco dezenas de profissionais de saúde para ajudar no combate ao coronavírus. Os médicos e enfermeiros viajaram para Lombardia, região italiana que tem registado maior número de vítimas da Covid-19, e foram recebidos no aeroporto de Malpensa como verdadeiros heróis.Foi entre aplausos e muitas saudações que os profissionais de saúde chegaram às imediações do aeroporto italiano.Estes médicos e enfermeiros cubanos vão juntar-se a um grupo de médicos chineses que estarão num novo hospital em Bérgamo, provínicia com grande número de pessoas doentes.

