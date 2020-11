Médicos de Wuhan alvo de ameaças por parte do governo chinês

A agência japonesa Kyodo revelou que o governo chinês emitiu uma ordem proibindo os médicos de Wuhan de falar sobre o início da pandemia. "Eles foram avisados de que poderiam ser punidos por espionagem se revelassem o que aconteceu durante a fase inicial do surto", alertou a publicação."Um médico de Wuhan afirmou que as autoridades de saúde lhe disseram que ele seria punido por lei se revelasse o que quer que fosse da sua experiência. E, se fosse acusado de espionagem, poderia ser condenado à morte", garante a agência japonesa."Instituições académicas da cidade de Wuhan procuraram guardar os registos que havia do vírus e do tratamento da infeção, mas as autoridades não permitiram", acrescenta, ainda, a Kyodo. O primeiro caso de Covid terá surgido em Wuhan, em outubro ou novembro de 2019, mas só a 31 de dezembro foi comunicado pela China à Organização Mundial de Saúde.A agência de notação financeira Moody’s diz que a recuperação em África será lenta e desigual. "A fraca recuperação da receita vai exacerbar os desafios sobre a sustentabilidade da dívida (...), ao passo que a diminuição das receitas em moeda estrangeira vai aumentar as vulnerabilidades externas", acrescenta.A farmacêutica AstraZeneca, que está a desenvolver uma das vacinas contra a Covid-19, terá sofrido um ataque informático por alegados hackers norte-coreanos. Segundo a Reuters, os piratas informáticos ter-se-ão feito passar por recrutadores nas redes sociais. Contactavam funcionários e ofereciam emprego.O presidente cessante dos EUA, Donald Trump, incentivou este sábado o congresso americano a "marcar uma posição e ajudar" o setor da restauração, alertando que está a ser "completamente dizimado" devido à Covid-19. "Tempo é essencial", alertou Trump, numa mensagem divulgada na sua conta do Twitter.Angola registou mais uma morte por Covid e 88 novos casos - 15 em Luanda, 53 na Lunda Norte, 8 no Huambo, 5 no Cuando Cubango, 3 em Cabinda, 2 no Uíje, 1 no Moxico e 1 em Malanje. Angola contabiliza agora 15 008 casos, dos quais 342 óbitos.A Bélgica vai reabrir lojas de produtos não essenciais, museus e piscinas a partir de 1 de dezembro, devido à melhoria dos números da Covid-19 no país. Os restaurantes e bares vão permanecer encerrados. As medidas vão estar em vigor até dia 15 de janeiro.A ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa, considera que é "crucial" não piorar a perceção do risco de crédito soberano, já que o país vai ter de continuar a endividar-se para financiar a recuperação económica. "Vamos ter de continuar a financiar-nos nos mercados", alertou.Foram descobertas novas sequelas do vírus, segundo noticiou o ‘New York Times’. Entre os sintomas da chamada ‘Covid prolongada’ contam-se a perda de dentes, de forma indolor, e o aumento da sensibilidade das gengivas, concretiza a publicação norte-americana.A ministra espanhola das Relações Exteriores e Cooperação, Arancha González Laya, revelou que o "excesso" de doses de vacinas compradas por Espanha será canalizado para os países mais pobres. A governante admite que sobrem vacinas após a vacinação de toda a população.Mais de 1300 britânicos foram informados, de forma incorreta, que estavam infetados com Covid. O erro teve origem no laboratório que fez os testes de rastreio à doença. Foi-lhes pedido para voltarem a fazer o teste e a manterem-se isolados, caso tivessem sintomas.