Médicos diagnosticaram asma a estudante que na verdade tinha um cancro

Jovem foi vista seis vezes por um médico que lhe disse sempre que tinha asma.

Uma jovem de 19 anos foi diagnosticada com cancro seis vezes depois de ir ao médico com queixas de falta de ar. A estudante dizia sentir dor no peito, falta de ar, fadiga extrema e um tosse diferente durante oito meses e o médico de família diagnosticou-lhe erradamente asma.



Sophie White só descobriu o verdadeiro problema de saúde pela sexta vez em que decidiu queixar-se ao médico dos sintomas que tinha. A jovem fez um Raio-X que lhe revelou que tinha um tumor de 10 centímetros no peito, em julho do ano passado, no Reino Unido.



A estudante começou a sentir-se doente em 2016, quando tinha apenas 18 anos. "Comecei a sentir falta de ar. Fui ao médico, mas eles pensaram que era asma", contou.



A jovem revela que quer voltar a estudar e diz sentir-se aliviada por ter recebido o tratamento certo para o cancro. Apesar dos erros dos médicos, Sophie conseguiu ir para Londres receber os tratamentos para se curar da doença.