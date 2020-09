Médicos dizem a mulher que tem refluxo ácido mas é afinal doente oncológica em fase terminal

Jackie Johnson, uma mulher de 50 anos escocesa, foi diagnosticada, por médicos, com refluxo ácido no estômago três vezes, quando afinal tinha cancro em fase terminal. Jackie começou a ter dificuldades em comer em março. Quando foi ao médico, foi medicada com antiácidos. "A Jackie perguntou ao médico geral se poderia ter cancro, mas ele disse que não e disse-lhe que tinha um ‘caso clássico de refluxo ácido'. Mas ninguém a examinou", contou Colin Stewart, o marido, ao jornal britânico Daily Mirror.

Duas semanas depois, teve uma consulta por telefone, em que o médico apenas lhe receitou a mesma medicação. No entanto, a mulher continuava com os sintomas e não estava convencida do diagnóstico. Foi novamente marcada uma consulta por telefone e receitada mais medicação. Mais uma vez, sem resultados. Ligou para a cirurgia pela quarta vez e pediu para fazer uma endoscopia, pela qual esperou oito semanas. Durante o tempo de espera, tinha dores agoniantes que não lhe permitiam ter uma refeição normal. Só conseguia ingerir pequenos goles de água e comida mole.

Em julho recebeu finalmente a confirmação de que tinha cancro.

Um grupo de médicos foi destacado para averiguar as hipóteses de tratamento de Jackie que, todavia, acabaria por dar entrada no hospital pelo agravamento do seu estado de saúde.

Jackie só soube da gravidade da sua condição quando leu as notas que uma enfermeira deixou na sua cama e pesquisou o seu significado na Internet antes de ser operada. Acabou por descobrir que tinha um tumor no esófago na fase 4 e que se havia metastizado para os gânglios linfáticos. Os médicos disseram que os cuidados paliativos e a quimioterapia eram a única opção.

"Os médicos disseram que é incomum este tipo de cancro afetar alguém da sua idade, pois normalmente afeta pessoas muito mais velhas", referiu o companheiro à mesma publicação.

"Mas para que ela pudesse engolir a medicação da quimioterapia, teriam que colocar um estente (endoprótese) para abrir o esófago. Disseram-nos que seria permanente e que, mesmo que a quimioterapia reduzisse o tumor, não poderiam operar por causa do estente", continuou Colin.

O casal encontrou na Internet um especialista no tipo de cancro que Jackie tem e encontrou um Hospital londrino que pode providenciar uma cura. Mas antes disso, Jackie terá que fazer um exame para ver se é possível avançar para os tratamentos.

"Tudo o que foi oferecido à Jackie são cuidados paliativos, mas sabemos que existem outras opções e, enquanto esperamos pelo resultado do exame, ela não está a receber qualquer tipo de tratamento", rematou o parceiro de Jackie.