Médicos do Rio de Janeiro enviados para ajudar feridos em Beirute

Seis médicos da cidade brasileira do Rio de Janeiro partiram esta terça-feira para Beirute, capital do Líbano, para ajudar no tratamento e recuperação de pessoas feridas na gigantesca explosão de nitrato de amónio ocorrida há dias atrás naquela cidade que, além de duas centenas de mortes, fez cerca de seis mil feridos. Os médicos brasileiros são especialistas em atendimento a catástrofes, atuando na linha de frente em hospitais públicos em casos de traumas de alta complexidade e queimaduras.

Os seis médicos trabalham na emergência dos dois maiores hospitais de urgência do Rio de Janeiro, um no Sousa Aguiar e os outros no Miguel Couto. O grupo é composto por três cirurgiões-gerais, uma neurocirurgiã, um cirurgião plástico e uma clínica geral.

A edilidade do Rio de Janeiro também enviou para Beirute uma carga de medicamentos, tanto para serem utilizados pelo grupo de brasileiros como para reforçar os hospitais da capital libanesa, que estão sobrelotados, e a precisar de todo o tipo de insumos. Os médicos cariocas enviados para o Líbano foram escolhidos entre os mais experientes do serviço municipal de saúde do Rio de Janeiro e já atuaram noutras situações de catástrofe e caos generalizado, possuindo ainda prática em gestão hospitalar.

O governo central brasileiro, numa operação que está a ser bem mais demorada e burocrática, também prometeu enviar ajuda ao Líbano, mas por enquanto a promessa não foi concretizada. O presidente Jair Bolsonaro convidou o ex-presidente Michel Temer, filho de libaneses, para comandar a missão humanitária ao Líbano, mas até agora nada saiu do papel e a presidência do Brasil diz apenas estar em conversa com autoridades do Líbano para saber o que deve enviar.