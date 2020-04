Médicos franceses acusam governo de 'mentira de estado' relativamente ao coronavírus

Mais de 600 médicos franceses decidiram meter uma ação no Tribunal de Justiça da República contra o primeiro-ministro, Edouard Philippe, e a ministra da Saúde, Agnés Buzyn, acusando-os de "mentira de Estado". Em causa, está a informação veiculada sobre o número de máscaras existentes em França para fazer frente à pandemia de covid-19 e algumas decisões tomadas pelos governantes no que diz respeito à aquisição de um dos materiais de proteção individual mais procurados do mundo no momento.

"O governo conhecia os perigos desta pandemia, mas não agiu a tempo, nem tomou as medidas necessárias, nomeadamente a compra de máscaras", diz o grupo, que se uniu num coletivo chamado C19, no texto da petição, onde considera que os ministros revelaram a sua incapacidade de reconhecerem uma urgência". Num trabalho de investigação publicado pelo jornal Mediapart são revelados alguns dos dados que demonstram que França se atrasou a assegurar que tinha máscaras suficientes para enfrentar a pandemia e que os governantes mentiram sobre o número de meios de proteção individual quer para médicos, quer para o resto da população.

As contradições entre o stock e a realidade

"Os riscos de uma propagação do novo coronavírus na população francesa são muito baixos", disse a ministra da saúde à saída de uma reunião de ministros a 24 de janeiro, o dia em que foram confirmados os primeiros casos de covid-19 em solo francês. Dois dias mais tarde, desvalorizou o uso da máscara – "o risco de apanhar a doença é baixo apenas porque nos cruzamos com alguém na rua" – e garantiu que havia dezenas de milhões de máscaras em stock para serem usadas em caso de emergência. Mais tarde, após uma derrota nas autárquicas em que participou e que a levaram a abandonar o cargo ministerial, contradisse estas afirmações, dizendo que alertava os seus superiores, ou seja, Edouard Philippe, e o presidente francês, Emmanuel Macron, para os perigos da doença desde 20 de dezembro.

No entanto, a investigação do jornal francês garante que tanto Buzyn, como a generalidade do governo francês, antes e depois de estar com a pasta da saúde, falharam em vários cálculos e decisões. Deste o início do surto em França, já morreram 13.832 e foram registados 93.790 casos positivos.

No final de janeiro, o diretor-geral da Saúde francês, Jerôme Salomon, avançou que o país tinha um milhão e 100 mil máscaras FFP2 e 160 milhões de máscaras cirúrgicas. A este número, asseguraram as autoridades de saúde, juntavam-se 80 milhões já em stock. No início de fevereiro, foram enviadas 810 mil máscaras para a China, que pedia ajuda ao mundo.

O problema foi que a realidade da pandemia levou a que fossem consumidas 40 milhões de máscaras por cena – valores que levavam a que o stock francês estivesse longe de ser suficiente. Ainda assim, no final de feveiro, o governo francês garantia que estava "semanas à frente" da pandemia. O sucessor de Agnés Buzyn no ministério da Saúde, Olivier Véran, anunciou a compra de 175 milhões de máscaras para enfrentar três meses de pandemia.

O número estava claramente abaixo das necessidades e os governantes franceses tentaram emendar a mão. Foi criando um centro de coordenação logística de vários ministérios, CCIL (sigla francesa), com o objetivo de garantir o maior número possível de meios de proteção individual. Em pouco mais de três semanas, segundo a informação, só foram conseguidos 40 milhões.

O centro logístico falhou tanto a nível interno, como a nível externo, o objetivo de encontrar e adquirir máscaras.

As compras falhadas

Apesar de um decreto de lei que permitia ao governo francês apoderar-se dos stocks de máscaras de empresas e privados tal medida nunca veio a ser efetivada. "Encontrámos dezenas de milhares de máscaras com alguns telefonemas. Em vários sítios, as máscaras foram totalmente arrumadas", contou ao Mediapart o líder sidical da CGT nos bombeiros, Sébastien Delavoux, garantindo que ninguém as foi buscar.

Outro problema esteva relacionado foi a questão da compra de máscaras. A 20 de março, o governo permitiu que qualquer empresa importasse máscaras, sendo que apenas as encomendas acima dos 5 milhões correriam o risco de serem confiscadas pelo Estado. Esta decisão acabou por afastar o material de proteção individual dos hospitais e deixou milhões de máscaras na posse, por exemplo, da Airbus.

A companhia aérea adquiriu cerca de dois milhões de máscaras à China, mas tem todas foram doadas a governos como donativos. Milhares delas foram usadas por funcionários da empresa, que tornou obrigatório o uso das mesmas, indicando ainda que deviam ser trocadas ao fim de quatro horas. Nos hospitais, médicos estavam a reutilizar meios de proteção individual ou a construir as suas próprias máscaras durante os períodos de descanso.

As tentativas de comprar as máscaras também não correram pelo melhor. Avança a investigação com dois casos que envolvem empresários chineses com ligações à China e que ofereceram os seus conhecimentos ao Ministério da Saúde francês para agilizar os contactos.

Num dos casos, o negócio não avançou porque o governo de Paris considerou que os preços praticados pelos produtores chineses, a negociar com outros estados, eram "demasiado elevados". No outro, o problema foi a "fiabilidade do material" de um stock de 500 mil máscaras que iam para o Brasil mas que, por mais dinheiro, podia ser desviadas para França.

As máscaras não respeitavam as normas europeias, apesar de serem de boa qualidade. Atendendo à emergência, o governo francês decidiu ponderar a possibilidade de as adquirir ainda assim, uma opção que Espanha assumiu. A encomenda ficou presa, à espera de uma decisão entre 13 e 27 de março até que viajou para o Brasil.

Os constantes falhanços obrigaram o governo francês a admitir, a 21 de março, que no final de janeiro os números de máscaras eram diferentes dos que tinham sido anunciados: 150 milhões de máscaras cirúrgicas e quase nenhum stock de FFP2. Começaram, então, vários anúncios de aquisições de máscaras. Logo nesse dia, foi revelado que seriam adquiridas 250 milhões a fornecedores chineses. Seis dias mais tarde, seria anunciada uma "ponte aérea" que traria 600 milhões de máscaras igualmente da China até França. Logo no dia seguinte, a direção geral de Saúde francesa atualizou o número: seriam mil milhões.

Só que a investigação do Mediapart demonstrou que os números não retratavam a realidade. Por um lado, o próprio Ministério da Saúde esclarece que os mil milhões incluíam máscaras produzidas dentro fronteiras. Além disso, ainda estava por definir quantas máscaras iriam para cada país da União Europeia, visto que as encomendas eram feitas a nível comunitário.

As litas entre países eram outro fator a ter em conta, admitiu o próprio ministro da saúde: "Não consigo ter a certeza de que as importações estão efetivamente em território francês até o avião aterrar". E a prova que os furtos "institucionais" eram uma realidade foi a denúncia feita pelo presidente da região de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Em declarações à RT France, Renaud Muselier revelou que um carregamento de 60 milhões de máscaras cujo destino seria França tinha sido desviado por um pagamento a pronto pagamento de responsáveis norte-americanos. Segundo a denúncia, pagaram o dobro do que tinha sido contratualizado pelos franceses.

Por esta altura, os valores eram dramáticos: entre 28 e 30 de março, as 39 unidades hospitalares do L’Assistance Publique-Hopitaux de Paris consumiram 829.750 máscaras, tendo recebido apenas 7500. A 31 de março, existiam apenas 294 mil máscaras cirúrgicas em stock. Os médicos, indignados, seguiram para a justiça.