Médicos retiram meio quilo de cabelos de estômago de jovem

Uma jovem de 16 anos foi submetida a uma cirurgia para retirar uma bola de cabelo que tinha dentro do estômago e que pesava meio quilo.A estudante sofre do Síndrome de Rapunzel que leva as pessoas a mastigar e a engolir o próprio cabelo. Durante uma década a jovem russa engoliu o próprio cabelo criando dentro do corpo uma massa rija que acabou por ser retirada pelos médicos.Segundo o Mirror, 80% do estômago da paciente estava preenchido com a massa podendo provocar lesões mais graves. A jovem vai receber tratamento psiquiátrico para ultrapassar o síndrome.