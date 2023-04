Médicos sem Fronteiras resgatam 440 migrantes de um naufrágio em Malta

A associação Médico sem Fronteiras resgatou 440 migrantes, esta terça-feira, de um barco de pesca em águas internacionais ao largo da Malta. De acordo com a agência Reuters, a operação durou cerca de 11 horas dadas as condições atmosféricas adversas.A associação tinha conhecimento que aquelas pessoas estavam em perigo num barco sobrelotado já há quatro dias. Nos últimos dois sabe-se que terão passado sem beber água ou se alimentar.Os migrantes são de naturais do Paquistão, Síria, Bangladesh, Egito, Somália e Sri Lanka.A Médico Sem Fronteiras explicou que os imigrantes foram levados para o porto do sudeste italiano de Brindisi. No entanto, cerca de 100 serão entregues à Guarda Costeira italiana e trazidos para terra noutros locais.