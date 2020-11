Em choque, Isabel dos Santos tenta agora compreender e aceitar a partida prematura do marido, Sindika Dokolo, aos 48 anos, na última quinta-feira, enquanto fazia mergulho, durante umas férias no Dubai. Ainda há dúvidas por esclarecer em relação ao fatídico acidente que vitimou o colecionador de arte mas, à medida que as horas passam, novos detalhes vão sendo tornado públicos.