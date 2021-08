Médicos venezuelanos pedem declaração de emergência perante expansão de casos Covid

A ONG Médicos Unidos da Venezuela (MUV) apelou esta terça-feira ao Governo do Presidente Nicolás Maduro para que declare situação de emergência no país, perante a expansão da variante delta do novo coronavírus, detetada em seis regiões venezuelanas.

"Exigimos que o Ministério do Poder Popular para a Saúde e o Executivo nacional declarem uma emergência nacional perante a deteção, em pelo menos seis entidades federais (...), da variante delta" do novo coronavírus, escreveu a ONG na sua conta do Twitter.

Na mesma rede social, a MUV apela ainda ao Governo venezuelano para que exija a entrega "de vacinas do Fundo para o Acesso Global a Vacinas Covid-19 (COVAX) e implemente um plano urgente" de vacinação da população.