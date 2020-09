Medida anti-Covid: Coreia do Norte vai disparar a matar contra quem se aproximar da fronteira

A Coreia do Norte ordenou aos militares e à polícia para disparar a matar contra qualquer pessoa que se aproximar da fronteira do país com a China. O objetivo é evitar a propagação da Covid-19.A polícia da cidade de Hoeryong já prometeu matar qualquer pessoa que ultrapassar a distância de segurança avançada pela administração do líder norte-coreano.O governo está já a enviar munição para as autoridades numa medida que visa reforçar os meios para por em prática a medida radical.A Coreia do Norte diz ser o único país 'livre do vírus' em todo o Mundo, não tendo relatado oficialmente o aparecimento de casos de Covid-19.