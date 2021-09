Parte das restrições anti Covid-19 em Madrid serão aliviadas a partir de segunda-feira, permitindo que as lojas, escritórios, mercados e centros comerciais recuperem a sua capacidade máxima permitida.

O setor de hotelaria e lazer poderá também abrir em horário legalmente autorizado pelos órgãos competentes.

As novas regras constam de um despacho publicado no sábado no Diário Oficial da Comunidade de Madrid, que altera um diploma anterior de 07 de maio relativo a medidas anti-covid.