MEE aceita nono pagamento antecipado de Espanha de 3 mil milhões de euros

Pagamentos antecipados reforçam a confiança dos investidores na economia espanhola.

O Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) aprovou esta quinta-feira o pedido de Espanha para antecipar o pagamento de uma parcela de três mil milhões de euros do total da sua dívida.



Segundo um comunicado de imprensa, esta é a nona vez que Espanha antecipa pagamentos do financiamento usado para recapitalização da banca em 2012 e 2013, num total de 23,7 mil milhões de euros já reembolsados.



"A série de pagamentos antecipados do financiamento por Espanha reforça a confiança dos investidores na economia espanhola, ao mesmo tempo que reforçam o MEE com a libertação de capacidade de empréstimo", disse o presidente do Mecanismo, Klaus Regling.



O MEE financiou Espanha em 41,3 mil milhões de euros, sendo o final de 2027 o prazo para o reembolso total da dívida.



O Conselho de Governadores é composto pelos ministros das Finanças dos 19 países da zona euro (Eurogrupo) e presidido, por inerência, por Mário Centeno.