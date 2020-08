Megaoperação contra roubos e assaltos termina com detenção de 252 pessoas no Rio de Janeiro

Uma grande operação desencadeada pela Polícia Civil (Judiciária) ao amanhecer desta terça-feira, 25 de agosto, no estado brasileiro do Rio de Janeiro, prendeu mais de duas centenas e meia de suspeitos de roubos e assaltos. Quatro suspeitos foram mortos ao reagirem à abordagem policial, três em Resende, importante cidade no sul do estado do Rio de Janeiro, e outro em Duque de Caxias, na Grande Rio.

Até às 12 horas locais, 16 horas em Lisboa, pelo menos 252 suspeitos já tinham sido detidos, mas a operação continuava. Inicialmente, a ação dos mais de 500 agentes das esquadras das 92 cidades do estado pretendia cumprir 100 mandados de prisão, mas outra centena e meia de suspeitos acabou por ser igualmente detida em flagrante cometimento de crimes ou por haver ordens de prisão também contra eles por outros delitos.

O alvo da Polícia Civil nesta terça-feira foram criminosos acusados de roubo de cargas, tipo de crime muito comum nas estradas do Rio de Janeiro, roubo de veículos, a banco, residências e até a transeuntes. Estes crimes estão diretamente relacionados ao tráfico de droga, cujas quadrilhas lucram alugando armas para os ladrões e depois também com a venda dos carros roubados e dos bens dos assaltos a residências e transeuntes, além de ficarem com uma parte do dinheiro levado de agências bancárias pelos assaltantes.

A polícia do Rio de Janeiro estima que o crime organizado ligado ao tráfico de droga esteja diretamente relacionado a 79% dos roubos e furtos de carros, e a 65% dos roubos de cargas, produtos de fácil venda. Na operação desta terça-feira, além de assaltantes também foram detidos suspeitos de receptação, vários deles donos de estabelecimentos ou empresas legalmente formadas mas que se abasteciam com o produto dos roubos.