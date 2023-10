A polícia do Rio de Janeiro lançou na segunda-feira uma megaoperação com mais de mil agentes nas favelas da Maré, da Vila Cruzeiro e da Cidade de Deus, numa resposta ao assassinato de três médicos, que foram abatidos a tiro junto ao hotel onde participavam num congresso, na semana passada, por elementos do Comando Vermelho (CV), fação que domina as três favelas.









Ver comentários