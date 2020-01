Meghan Markle e Harry abandonaram a família real mas já há 'substitutos'

Desde que Harry e Meghan Markle anunciaram que iam abandonar a família real britânica que se gerou um clima de dúvida em relação a quem asseguraria as funções dos Duques de Sussex.

No entanto, o biógrafo real Robert Lacey desfez essas dúvidas numa entrevista à revista Hello!.

"É bastante claro que uma das consequências é que Beatrice e Eugenie vão chegar-se à frente – se estiverem dispostas a isso", afirma o consultor histórico da série The Crown.

Robert explica: "Se dois saem, dois têm que entrar, e esses dois têm que ser Beatrice e Eugenie. Tenho certeza de que elas darão um passo à frente e serão muito bem-vindas. É disso que a família precisa".

Meghan e Harry já estão a viver no Canadá com o primeiro filho, Archie. O casal deixou de fazer parte da família real, no entanto continuam a ser conhecidos como Duque e Duquesa de Sussex.