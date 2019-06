Meio-irmão de Kim Jong-un assassinado em 2017 era informador da CIA

Kim Jong-nam, o meio-irmão do presidente da Coreia do Norte Kim Jong-un, assassinado na Malásia em 2017, era informador da agência secreta norte-americana CIA.



A notícia é avançada pelo jornal diário dos Estados Unidos The Wall Street Journal que revela que o filho mais velho de Kim Jong-il se iria encontrar com um agente da agência quando foi atacado.





Kim Jong-nam se reuniu por diversas vezes com agentes secretos, mas muitos dos detalhes da relação entre a agência e o meio-irmão do líder norte-coreano permanecem obscuros.



Citando uma "pessoa que conhece o assunto", o jornal afirma que

"Vários antigos oficiais dos EUA disseram que o meio-irmão, que vivia fora da Coreia do Norte há anos e não tinha qualquer base de poder conhecida em Pyongyang, seria incapaz de dar detalhes do funcionamento interno do país", disse o The Wall Street Journal.



Os antigos funcionários também disseram que Kim Jong-nam esteve quase certamente em contato com os serviços de segurança de outros países, particularmente da China, disse o jornal.



As autoridades sul-coreanas e norte-americanas acusaram a Coreia do Norte de ordenar o assassinato de Kim Jong-nam, que havia criticado o governo dinástico da sua família. Pyongyang negou a alegação.



Duas mulheres foram acusadas de envenenar Kim Jong-nam atirando ao rosto de Kim VX líquido, uma arma química proibida, no aeroporto de Kuala Lumpur em fevereiro de 2017. Malásia libertou Doan Thi Huong, que é vietnamita, em maio, e a indonésia Siti Aisyah em março.