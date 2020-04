Meio milhão de cidadãos europeus foram repatriados desde final de janeiro

Mais de 500 mil cidadãos da União Europeia (UE) no estrangeiro foram repatriados desde final de janeiro devido à covid-19, a maioria dos quais da Ásia e Américas, faltando ainda cerca de 100 mil, anunciou esta sexta-feira Bruxelas.

De acordo com o balanço esta sexta-feira divulgado pelo executivo comunitário, e que tem em conta ações realizadas entre final de janeiro passado e meados de abril, "a UE conseguiu trazer para casa mais de meio milhão dos seus cidadãos que foram afetados por restrições às viagens em todo o mundo", sendo que "a maioria [estava] na região da Ásia-Pacífico e nas Américas" do Sul e do Norte.

Porém, ainda existem "cerca de 98.900 cidadãos da UE retidos no estrangeiro", refere a Comissão Europeia na mesma informação, garantindo estarem "em curso esforços para os trazer para casa nos próximos dias".