Mel C revela ter sido abusada sexualmente antes do primeiro concerto das Spice Girls

A cantora Mel C, ex-membro da banda Spice Girls, revelou ter sido abusada sexualmente por um massagista na véspera do primeiro concerto da banda. A confissão aconteceu no podcast "How to fail" de Elizabeth Day, no qual contou que a agressão sexual aconteceu num hotel na Turquia, durante uma massagem, em 1977.

Em entrevista, Melanie Chisholm referiu que "enterrou" o incidente "imediatamente", porque queria concentrar-se na estreia das Spice Girls em palco. "Eu não queria fazer muito barulho, mas também não tinha tempo para lidar com isso" desvendou. O facto de não ter denunciado o caso na época, impediu Mel de processar o episódio, levando a que ficasse "enterrado por anos e anos".

Mais tarde, quando começou a escrever o seu livro de memórias "Who I Am" foi quando as recordações começaram a surgir. "Chegou a mim como um sonho. Acordei e ficou na minha mente" explicou. Apesar de o incidente ter feito Mel C sentir-se "vulnerável" e "envergonhada", a artista descreveu-o como uma "versão leve" da agressão sexual e decidiu partilhar a história devido ao impacto que causou.