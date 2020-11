Melania Trump está a 'contar os minutos' para se divorciar de Donald Trump

Depois de perder as eleições nos Estados Unidos, Donald Trump prepara-se para perder também a mulher, Melania Trump. A ex-assessora Stephanie Wolkoff tem reforçado esta teoria e afirma que o casal já dormia em quartos separados na Casa Branca.O ex-assessor Omarosa Manigault também confirmou que o casamento de 15 anos entre ambos acabou. "Melania está a contar os minutos até que ele saia do cargo para se poder divorciar", atirou.Apesar da relação 'fria' entre Trump e Melania, a ainda primeira dama dos EUA sempre defendeu que mantinham um ótimo relacionamento.Melania Trump estará a preparar-se para negociar a divisão da fortuna com Donald Trump e deverá assinar um acordo de silêncio.