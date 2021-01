Melania Trump está 'desaparecida' desde a invasão ao Capitólio nos EUA

A mulher de Donald Trump, Melania, nunca mais foi vista desde a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e foram vários os internautas que recorreram à rede social Twitter a questionar o seu paradeiro, revela o jornal britânico Daily Star.

Melania Trump foi vista pela última vez a voltar da Flórida para a Casa Branca de helicóptero na véspera do novo ano, altura em que acenou aos presentes e nunca mais foi vista.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por First Lady Melania Trump (@flotus)

Além disso, a primeira-dama dos Estados Unidos da América não tem feito qualquer publicação no Twitter. No caso do Instagram, a última foi no Natal. O mistério do 'desaparecimento' de Melania mantém-se.



Recorde-se que cinco pessoas morreram após a invasão do Capitólio por parte dos apoiantes do ainda presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump na passada quarta-feira, 6 de janeiro.



Entretanto, um vídeo que circula na internet, que mostra os filhos de Trump numa animada festa, pouco antes de o presidente incitar milhares de apoiantes a invadirem o edifício do Congresso, parece indicar que a invasão foi premeditada.