Melania Trump visita crianças imigrantes detidas em centro na fronteira

A primeira dama deixou a Casa Branca esta manhã e partiu para o Texas para a visita.

19:02

Melania Trump, a mulher do presidente dos EUA, visitou esta quinta-feira um dos centros de detenção de imigrantes da fronteira com o México onde várias crianças têm sido retidas.



A primeira dama saiu esta manhã da Casa Branca e voou para o Texas onde realizou a visita. Reuniu-se com os funcionários das instalações onde 55 crianças com idades entre 12 e 17 anos estão alojadas. Seis destas crianças foram separadas dos pais que cruzaram a fronteira, disseram autoridades.



A antiga modelo sentou-se à mesa no Centro Infantil Upbring New Hope e ouviu os cuidadores explicarem como são tratadas as crianças. A primeira dama queria garantir que os menores estavam a ser bem cuidados.



Mais tarde, visitou uma seção da instalação onde as crianças tinham quartos.



"Estou feliz por estar aqui e ansiosa para ver e conhecer as crianças, mas antes de tudo, deixem-me reconhecer cada um de vocês e agradecer por tudo o que fizeram. O vosso trabalho é heroico", começou por dizer Melania Trump dirigindo-se aos funcionários



"Eu também gostava de perguntar como posso ajudar estas crianças a reencontrar as suas famílias o mais rápido possível", acrescentou.



A viagem foi a aparição pública mais importante que a mulher de Trump fez desde que foi submetida a um procedimento cirúrgico para uma condição renal benigna a 14 de maio. O procedimento fez com que a primeira dama não fizesse aparições públicas durante vários dias.



A primeira dama terá convencido o marido a recuar na decisão de separar pais e filhos imigrantes, segundo avança a Reuters.