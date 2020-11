Melania Trump, a atual primeira-dama dos EUA, exerceu o seu direito de voto no estado da Flórida, mas houve um pormenor que não escapou à atenção internacional. esposa de Donald Trump foi votar sem máscara de proteção facial , numa altura em que um mundo enfrenta um aumento de casos de Covid-19. Recorde-se que tanto Melania como Donald Trump já estiveram infetados com coronavírus. O anúncio foi feito no início de outubro.