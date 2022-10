Meloni e Salvini dividem parlamento e deixam Berlusconi de fora

Os italianos de extrema-direita Giorgia Meloni e Matteo Salvini dividiram, esta sexta-feira, o parlamento, colocando na presidência do Senado e da Câmara dos Deputados os respetivos candidatos e excluindo o outro parceiro da coligação eleitoral, Silvio Berlusconi, visivelmente irritado.

A Câmara dos Deputados escolheu, esta sexta-feira, como seu presidente Lorenzo Fontana, um ultra-católico "salviniano" admirador do Presidente russo, Vladimir Putin, e que obteve 222 votos, com o apoio da coligação de direita vencedora das legislativas antecipadas de 25 de setembro, formada pela Liga de Salvini, os Irmãos de Itália (FdI) de Meloni e o Força Itália do veterano ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.

A eleição de Fontana, referência da ala dura da Liga pelas suas posições contra a comunidade LGBTI (lésbicas, 'gays', bissexuais, transgénero e intersexo), o aborto e as sanções à Rússia por ter invadido a Ucrânia, foi recebida pela oposição de esquerda com uma faixa em que se lia "Não a um presidente homofóbico pró-Putin".