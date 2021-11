Membro da equipa do novo filme de 'Indiana Jones' morre em Marrocos

As gravações do novo filme de "Indiana Jones" ficaram marcadas por uma tragédia com a morte de um membro da equipa, em Marrocos.Nic Cupac, de 54 anos, estava entre os 100 membros da equipa que viajaram para o país para gravar uma cena de ação. O jornal The Sun avança que o homem foi encontrado morto no hotel, mas que se acredita que tenha morrido de "causas naturais".Responsável pela montagem dos cenários, Nic Cupac tem uma longa carreira cinematográfica tendo trabalhado em êxitos de bilheteira como "Jurassic Park", "Guardiões da Galáxia" ou "Star Wars".O novo filme de "Indiana Jones" vai, em princípio, ser lançado em 2023, mas tem tido vários contratempos relacionados com a Covid-19, com ferimentos e agora com a morte de Nic Cupac.