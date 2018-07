Membro de gangue é executado com 70 tiros em rua de São Paulo

Homem não resistiu a dezenas de tiros disparados a curta distância.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:47

Um assaltante de banco condenado a 65 anos de prisão e que estava fugido desde 2015 foi brutalmente executado dentro do próprio carro com mais de 70 tiros no final da noite desta segunda-feira numa rua do elegante bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade brasileira de São Paulo, no Brasil. Cláudio Roberto Ferreira, de 38 anos, conhecido como "Galo", ainda chegou a ser levado para o Hospital Municipal, perto do local do crime, mas não resistiu aos muitos ferimentos.

Foi alvo do ataque quando estacionou o seu Audi preto blindado na Rua Coelho Lisboa, perto da esquina com a Rua Euclides Pacheco, onde se localizam vários bares famosos no bairro. Mesmo antes de Cláudio abrir a porta e descer, vários homens saíram de outros dois carros que estacionaram em seguida e começaram a disparar contra ele.

Apesar de o Audi ser blindado, o homem não conseguiu resistir a tantas dezenas de tiros de fuzil de guerra disparados a curtíssima distância e sempre nos mesmos pontos para, a pouco e pouco, desgastarem e perfurarem o grosso vidro. A vítima, que supostamente era um membro de destaque do PCC, Primeiro Comando da Capital, gangue criminoso que comanda o crime dentro e fora das cadeias de São Paulo e em outros estados do Brasil, acabou por ser atingido nas pernas, nos braços e na cabeça.

O ataque ocorreu perto das 23 horas locais, num momento em que a rua estava bastante movimentada e inúmeras pessoas, apesar de ser segunda-feira, estarem nos bares da esquina. Mais ninguém se feriu e os criminosos deixaram o local tranquilamente.

Esta terça-feira ninguém tinha ainda sido preso e a polícia ainda não sabia a razão da brutal execução de Cláudio, mais um importante membro do PCC a ser executado nos últimos tempos no que parece ser uma guerra interna pelo domínio do gangue.



Em Fevereiro, o número 3 do PCC, conhecido como "Gê-Gê do Mangue", então o mais alto dirigente em liberdade, foi executado no estado do Ceará com a aparente cumplicidade do piloto do helicóptero que o levava para o Paraguai e que desceu num ponto isolado de uma reserva indígena onde outros criminosos esperavam.

Dias depois, um outro alto dirigente do PCC, conhecido como "Cabeça Branca", foi executado com tiros na cabeça também no Tatuapé, junto a um hotel de luxo. "Cabeça Branca" foi acusado na altura de ter participado na morte de "Gê-Gê do Mangue" e aventou-se ter sido morto como retaliação ou numa forma de queima de arquivo.