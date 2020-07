Membro do governo britânico em país proibido

O secretário de Estado britânico para os Transportes, Grant Shapps, estava a gozar as suas férias ao sol, em Espanha, quando o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, lhe telefonou com uma notícia perturbadora.









Dado o número crescente de casos de infeção por Covid-19 no país ibérico, o governo britânico decidiu colocar Espanha na lista negra dos países para onde já “não é seguro viajar”. Resultado: Shapps não vai ter alternativa senão ficar de quarentena assim que regressar a casa. E vai cumprir os 14 dias de isolamento recomendado, em casa, com a mulher, Belinda.

A notícia é tão mais curiosa quanto tem havido grande pressão para que os britânicos façam, tanto quanto possível, férias dentro do Reino Unido. O primeiro-ministro, Boris Johnson, que celebrou a passagem de ano nas Caraíbas com a companheira, Carrie Symonds, foi o primeiro a dizer que tenciona fazer férias domésticas neste verão e vários ministros do seu governo apressaram-se a fazer o mesmo, para darem o exemplo.



Grant Shapps deu nas vistas porque, a meio deste mês, anunciou publicamente que iria fazer “as primeiras férias no estrangeiro desde há um par de anos”. Foi notícia em todo o lado. Para azar dele, escolheu Espanha, que na altura ainda não estava na lista negra britânica, mas, entretanto, foi lá colocada. Segundo Dominic Raab, Shapps terá reagido bem à notícia, reconhecendo que era preciso “tomar medidas” perante o aumento do número de infetados com Covid-19 em Espanha.



Rio de Janeiro cancela a festa de Réveillon deste ano

Os responsáveis da cidade brasileira do Rio de Janeiro anunciaram o cancelamento da festa de Passagem de Ano, por causa do novo coronavírus. Dizem que a celebração “não é viável neste cenário de pandemia”. Uma solução virtual está em equação. As novas propostas são apresentadas nos próximos dias.

Portugal continua “fora”



Portugal é um dos países que o Reino Unido colocou na lista negra, logo no início. Quem faz férias por cá, terá necessariamente de cumprir quarentena quando voltar para casa. Autoridades portuguesas reclamaram, mas sem sucesso.





74 países sem restrições



Ao todo, são 74 os países para os quais os britânicos podem viajar sem restrições, e a lista passou a incluir Eslovénia, Eslováquia, Letónia, Estónia e São Vicente e Granadinas.





Mudar todas as semanas



O próprio Grant Shapps já tinha avisado que a lista de países para os quais é, ou não, seguro viajar, poderia sofrer “alterações semanalmente (se necessário)”, de acordo com o avanço das infeções por Covid-19.