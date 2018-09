Membro dos Pussy Riot vítima de possível envenenamento saiu do hospital

Peter Verzilov, ativista russo da banda contestatária Pussy Riot, vítima de um possível envenenamento que atribui aos serviços secretos russos, saiu esta quarta-feira do hospital de Berlim onde foi internado há dez dias em estado grave.

Inicialmente hospitalizado em Moscovo, o ativista de 30 anos foi transferido por uma organização não-governamental para Berlim, devido às suspeitas da sua família, de que teria sido envenenado pelas autoridades russas.

O elemento dos Pussy Riot teve alta porque "o seu estado de saúde melhorou consideravelmente", anunciou esta quarta-feira o hospital berlinense onde foi tratado.





