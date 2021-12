Membros de ONG desaparecidos após descoberta de corpos carbonizados em Myanmar

A organização internacional Salvem as Crianças anunciou este sábado que dois dos seus funcionários em Myanmar estão desaparecidos, depois de os restos mortais carbonizados de mais de 30 pessoas terem sido encontrados em veículos incendiados no leste do país.

"Temos a confirmação de que a viatura particular foi atacada e incendiada", num ataque-na sexta-feira, no estado de Kayah, no leste do país -- atribuído à Junta Militar, disse a organização de defesa dos direitos das crianças, num comunicado.

Cadáveres de cerca de 30 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram encontrados hoje em veículos carbonizados em Myanmar, de acordo com um oficial rebelde e uma ONG, que acusam a Junta Militar pelas mortes.