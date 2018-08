Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina chama padre de "prostituta" enquanto é batizada

Incidente aconteceu numa igreja no México.

Uma menina de três anos chamou repetidamente um padre de prostituta enquanto este a tentava batizar numa cerimónia realizada numa igreja no México.



Segundo avança o Daily Mail, a situação piorou quando o padre começou a proferir as palavras que normalmente são referidas. "Eu batizo-te em nome do pai, do filho...", disse o padre.



A menina começou a murmurar a palavra "prostituta" mas o padre inicialmente não levou a mal.



"Acho que ela me está a chamar nomes grosseiros", começou por dizer o padre, a rir, antes de voltar a proferir as palavras tradicionais. "Em nome do pai...", continuou o padre, mas a menina não deixou que o padre terminasse.



"Deixe-me em paz, sua prostituta", disse a menina, quase incontrolável, com a mãe a tentar controlá-la.



A mãe pediu desculpa ao padre logo após a cerimónia.



