Menina com cabelo incrível faz furor no Instagram

Mia não é consensual, tendo já sido alvo de críticas na Internet.

tem apenas 5 anos mas já é um sucesso no Instagram. Tudo graças ao seu incrível cabelo e os penteados elaborados com os quais posa para as redes sociais.A menina israelita tornou-se viral com a ajuda da cabeleireira Sagi Dahari, que a transformou numa estrela. Quase 50 mil pessoas seguem a menina, natural de Tel Aviv, na sua conta oficial A criança recebe muitos elogios pela sua aparência mas há também quem deixe comentários nas imagens a criticar fortemente os pais de Mia."Se eu tivesse uma filha nunca a deixaria aparecer assim" ou "Explorar uma menina tão pequenina é errado", pode ler-se.