Menina de 10 anos encontrada ao lado do cadáver da mãe numa floresta

Polina, uma menina de 10 anos, foi encontrada em risco de vida ao lado do cadáver da mãe numa floresta na cidade de Vladimir, na Rússia. A mãe da criança morreu de hipotermia.



A menina russa tinha saído de casa com a mãe, durante a noite, para realizar uma caminhada pela floresta, alegadamente, com agasalhos insuficientes tendo em conta a temperatura, noticiou o jornal The Sun. De acordo com a imprensa local, a menina passou a noite ao lado da mãe, Olga, que estava morta.

Uma equipa de resgate constituída por 80 voluntários, cães, drones e um helicóptero, encontrou a criança a cerca de 8 quilómetros da zona onde foi vista, juntamente com a mãe, pela última vez. A menina foi devidamente agasalhada e levada para o hospital.



"De momento, a vida e a saúde da criança não estão em perigo", adiantou o Comité de Investigação da Rússia.