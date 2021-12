Menina de 10 anos morre após fazer "Desafio Blackout" do Tiktok

"Estou tão magoada", disse Tawainna, citada pelo The Independent.





A mãe de Nyla alertou os pais para os perigos de seguir os "desafios" do TikTok e que verificassem os telefones das crianças para procurarem conteúdos potencialmente prejudicial.



Suster a respiração por um longo período de tempo pode causar paragens cardíacas e danos nos órgãos.



Uma criança de 10 anos morreu enquanto tentava fazer o "Desafio Blackout" da rede social Tiktok, no qual os participantes têm de suster a respiração até desmaiarem.A mãe, Tawainna Anderson, disse ao ABC 7 News que a filha, Nyla Anderson, era uma "criança feliz" que adorava aprender novos idiomas. A menina estava sozinha no quarto quando tentou fazer o desafio no dia 12 de dezembro e acabou por morrer.