Menina de 10 anos morre engasgada com cenoura

Uma menina de 10 anos, residente no estado norte-americano de Massachusetts, morreu dias depois de se ter engasgado com uma cenoura na escola, avança o New York Post.Marilyn Ofobi Korankyewaa etsava a comer o vegetal durante a hora do lanche quando começou a ficar com falta de ar."Ela correu para a casa de banho. Os professores foram informados por uma amiga que veio a correr dizer que a Marilyn estava engasgada com alguma coisa", disse o tio da menina em declarações à imprensa local.Os funcionários da escola terão chamado os serviços de emergência e notificado os pais da menina, que já se encontrava inconsciente. Acabou por morrer no hospital dias depois.