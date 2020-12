Menina de 10 anos que não consegue pentear o cabelo devido a condição rara comparada a Einstein

Shilah Madison Calvert-Yin, de 10 anos, é dona de uma farta cabeleira loira impossível de pentear. A menina foi diagnosticada aos sete anos com síndrome do cabelo impenteável.Esta condição rara caracteriza-se por um cabelo particularmente difícil de pentear, que cresce sem controlo. Além de ser impossível de pentear, moldar e desembaraçar também não é tarefa fácil.O síndrome do cabelo impenteável é uma anomalia genética, de caráter hereditário, que se desenvolve a partir dos três meses de idade. Esta displasia pouco habitual do couro cabeludo é incómoda e pouco estética para quem dela padece, mas Shilah prefere aceitar o facto de ser diferente e amar-se tal e qual como é.A menina de Melbourne, Austrália, é frequentemente comparada com Einstein pelo seu cabelo selvagem e, à medida que crescia, muitas foram as situações em que foi vítima de bullying. Atualmente, e após a mãe ter criado uma conta de Instagram para a criança, a menina gosta da sua aparência.Celeste, a mãe de 39 anos, afirma que criou a conta de Instaagram para mostrar a outras crianças que "não há nada de errado em ser diferente".