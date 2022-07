Menina de 10 anos violada é obrigada a viajar para outro estado norte-americano para abortar

O caso de menina de 10 anos que foi violada em Ohio, nos Estados Unidos da América, e proibida de abortar está a chocar o mundo. Sabe-se agora que a criança, que estava grávida de seis semanas, vai ter que viajar do seu estado natal para Indianópolis, no Indiana, para poder realizar um aborto.A proibição da menina realizar a intervenção surgiu três dias depois de o Supremo Tribunal dos EUA revogar a lei que permitia a interrupção voluntária da gravidez, em vigor desde 1973.Como os legisladores do Indiana ainda não proibiram esta intervenção, a criança terá que viajar até este estado norte-americano para realizar o procedimento.O caso da criança está a chocar o mundo e a gerar muita revolta na população.